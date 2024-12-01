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Как руководители марафона желаний Елены Блиновской заставляли сотрудников отмывать деньги

0:59
Шоу-бизнес

В суде допросили свидетелей по делу автора "марафона желаний" Елены Блиновской, которые рассказали о незаконных схемах.

Блогер Елена Блиновская
Фото: https://t.me/s/Blinovskaya by Телеграм-канал Елены Блиновской is licensed under public doman
Блогер Елена Блиновская

28 ноября, в Савеловском районном суде Москвы состоялось новое заседание по делу Елены Блиновской. В качестве свидетелей обвинения выступили сотрудники, занимающиеся "марафонами желаний".

По словам свидетелей, соратница Блиновской Лилия Орленко вынуждала их оформлять юрлица для расщепления бизнеса по продаже марафонов.

Ранее адвокат объяснил, что спасёт ли Елену Блиновскую официальное банкротство.

Орленко якобы собирала у сотрудников паспортные данные и другие документы под угрозой увольнения.

"Орленко позвонила мне и резко доложила: "Ольга уволена, она у нас больше не работает, потому что она отказывается оформлять юрлицо", — цитирует слова свидетельницы Татьяны Остапишиной "Вечерняя Москва".

Уточнения

Еле́на Оле́говна Блино́вская (Оста́нина; род. 25 августа 1981, Опарино, Кировская область, Россия) — российский блогер, предприниматель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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