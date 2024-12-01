Вернувшаяся из США дочь Ивана Урганта нашла работу в России

"Американская" падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе придумала, чем будет заниматься в Москве.
Отучившаяся в США на дизайнера модной одежды Эрика Кикнадзе вместе с матерью Натальей работают в собственной йога-студии в Москве.
Мать и дочь придумали необычный рекламный ход, заманивая посетителей в студию домашней выпечкой.
"Мы с мамой весь декабрь будем угощать вас выпечкой. Ещё одна причина стать частью нашей студии", — написала девушка в социальных сетях.
Ранее телеведущий Иван Ургант показал фото в обнимку с отцом.
Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист.
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