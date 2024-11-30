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Невролог рассказал о болезни Андрея Губина, который уверен, что находится одной ногой в могиле

1:06
Шоу-бизнес

Невролог Александр Комаров объяснил, что такое болезнь прозопалгия, которой страдает певец Андрей Губин.

Певец Андрей Губин
Фото: https://vk.com/andreygubinru by ВК-аккаунт Андрея Губина is licensed under public doman
Певец Андрей Губин

Певец Андрей Губин не раз жаловался на своё состояние здоровья. Он уверен, что находится "одной ногой в могиле" из-за болезни под названием прозопалгия.

Медик объяснил, что прозопалгию иначе называют "лицевой болью". Он отметил, что данный недуг связан с тройничным нервом, который расположен в углу нижней челюсти.

Ранее Андрей Губин объяснил, почему отказывается от выступлений на новогодних корпоративах даже за большие гонорары.

"Вверху затрагивает висок и лоб, посередине — скулу и нос, внизу — челюсть и подбородок. В каком-то из этих отделов формируется покалывающая нестерпимая боль", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Невролог объяснил, что данная боль напоминает зубную. Эксперт рассказал, что причиной данной болезни может быть травма, герпес или пережатие нерва.

Уточнения

Андре́й Ви́кторович Гу́бин (имя при рождении — Андре́й Вале́рьевич Клеме́нтьев; род. 30 апреля 1974, Уфа, Башкирская АССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, автор песен, музыкальный продюсер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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