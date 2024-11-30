Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему домашние закрутки могут быть опаснее, чем покупные
Простой способ избавиться от кротов на даче с использованием обычных остатков еды
Семь советов, как сделать сон в вашей спальне более комфортным
Сколько стоят новогодние салаты в 2024 году
Напольные покрытия: советы по выбору идеального цвета
Рассказываем, как бег поможет вам избавиться от эмоционального стресса и напряжения в теле
Советы, как экономить топливо в холодную погоду
Что известно об итальянской невесте актёра Леонардо Ди Каприо
Почему приборы BMW светятся оранжевым: авиационные корни и научный подход

Яна Рудковская поблагодарила Киркорова, который помешал ей прийти на вечеринку Ивлеевой

0:45
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская объяснила, как Филипп Киркоров уберёг её от посещения "голой вечеринки" Насти Ивлеевой.

Продюсер Яна Рудковская
Фото: https://vk.com/rudkovskaya_group by ВК-аккаунт Яны Рудковской is licensed under public doman
Продюсер Яна Рудковская

Яна Рудковская выступила на премьере клипа Филиппа Киркорова "Чёрная пантера". Продюсер Димы Билана вспомнила, что не смогла посетить вечеринку Насти Ивлеевой в ту злосчастную ночь, потому что работала на съёмках музыкального клипа.

Она отметила, что это спасло её от вхождения не в ту дверь, куда сам король российской эстрады всё же зашёл.

"Я твоя должница", — заявила Рудковская, обращаясь к Киркорову.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что ждал извинений от Насти Ивлеевой за голую вечеринку, но так и не дождался.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри Аудио 
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Еда и рецепты
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде Аудио 
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев
Силовые структуры
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Последние материалы
Семь советов, как сделать сон в вашей спальне более комфортным
Сколько стоят новогодние салаты в 2024 году
Напольные покрытия: советы по выбору идеального цвета
Рассказываем, как бег поможет вам избавиться от эмоционального стресса и напряжения в теле
Советы, как экономить топливо в холодную погоду
Что известно об итальянской невесте актёра Леонардо Ди Каприо
Почему приборы BMW светятся оранжевым: авиационные корни и научный подход
Зимний отдых в Турции — стоит ли лететь?
Какие растения нельзя ставить на подоконник иначе они погибнут
Почему волосы выпадают, несмотря на отсутствие отклонений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.