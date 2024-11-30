Яна Рудковская поблагодарила Киркорова, который помешал ей прийти на вечеринку Ивлеевой

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская объяснила, как Филипп Киркоров уберёг её от посещения "голой вечеринки" Насти Ивлеевой.

Фото: https://vk.com/rudkovskaya_group by ВК-аккаунт Яны Рудковской is licensed under public doman Продюсер Яна Рудковская

Яна Рудковская выступила на премьере клипа Филиппа Киркорова "Чёрная пантера". Продюсер Димы Билана вспомнила, что не смогла посетить вечеринку Насти Ивлеевой в ту злосчастную ночь, потому что работала на съёмках музыкального клипа.

Она отметила, что это спасло её от вхождения не в ту дверь, куда сам король российской эстрады всё же зашёл.

"Я твоя должница", — заявила Рудковская, обращаясь к Киркорову.

Ранее Филипп Киркоров заявил, что ждал извинений от Насти Ивлеевой за голую вечеринку, но так и не дождался.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.



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