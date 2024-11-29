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Родители Кайла Джейкобса судятся из-за имущества с вдовой музыканта

Шоу-бизнес

Келли Пиклер и родители её покойного мужа Кайла Джейкобса оказались втянуты в судебные тяжбы по поводу имущества музыканта.

Судейский молоток
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Судейский молоток

Обе стороны направляются в суд после того, как 38-летняя Пиклер подала иск против Рида и Шэрон Джейкобс, соуправляющих имуществом Кайла, сообщает inTouch, который первым сообщил об этом.

Футболист Кайл Джейкобс добровольно ушёл из жизни 17 февраля 2023 года. Он и Пиклер начали встречаться в 2008 году и были женаты с 2011 года.

"Между сторонами возник спор относительно определенного личного имущества, предположительно принадлежавшего Кайлу до его смерти", — говорится в петиции, поданной 16 августа.

В петиции утверждается, что Рид и Шэрон создали документ под названием "Список активов", в котором они потребовали через повестку, чтобы Пиклер передала определенные предметы, некоторые из которых, по ее словам, у неё нет или право собственности на которые оспаривается.

Некоторые из запрашиваемых ими предметов включают коллекцию оружия Кайла, которая состоит из трёх винтовок, семи пистолетов, одного дробовика, глушителя и оружейного сейфа. Его родители также запрашивают его часы и драгоценности, коллекцию бейсбольных карточек, музыкальные инструменты и его личные устройства, среди прочего.

Родители Кайла также якобы забрали предметы из дома Пиклер, не сказав ей об этом.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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