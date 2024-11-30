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Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем

Шоу-бизнес

Впервые ставшая мамой 53-летняя звезда Comedy Woman Марина Федункив появилась на публичном мероприятии.

Актриса Марина Федункив с мужем
Фото: https://vk.com/fedunkiv_m by ВК-аккаунт Марины Федункив, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Марина Федункив с мужем

Марина Федункив вышла в свет, и её тут же окружили журналисты. Актриса объяснила, что у неё не было трудностей для выбора имени сыну.

На вопрос, какое имя она выбрала ребёнку — русское или итальянское (муж актрисы Стефано Маджи — итальянец), Федункив рассказала, что имя у её первенца интернациональное.

Каким именно именем актриса назвала мальчика, она пока держит в тайне. Малыша она уже крестила. Федункив отметила, что супруг помогает ухаживать за малышом, меняя ему подгузники.

Ранее Марина Федункив рассказала, что решилась стать мамой в солидном возрасте, так как доверяла профессионализму врачей.

Уточнения

Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, блогер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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