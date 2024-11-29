Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри

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Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".

Фото: https://vk.com/sergeylazarevgroup by ВК-аккаунт Сергея Лазарева is licensed under public doman Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев покинул музыкально шоу "Ну-ка, все вместе!". Он обратился к членам жюри, с которыми он был часто не согласен, что выливалось в скандалы и яростное противостояние.

Артист рассказал, что участие в шоу было для него тяжёлым в эмоциональном плане. Он при этом напомнил, что проработал в проекте шесть сезонов.

"Простите, ради Бога, это мой последний сезон. Мы многое прошли вместе, и вы все для меня дорогие люди", — заявил певец.

Лазарев пообещал прийти на кремлёвский концерт, однако твёрдо решил для себя, что работает в передаче последний сезон.

Ранее Сергей Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



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