Виктория Боня объяснила, в чём разница между женщиной в 45 и 25 лет

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отметившая 45-летние Виктория Боня рассказала об особенностях зрелого возраста женщины.

Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya by Инстаграм Виктории Бони is licensed under public doman Модель Виктория Боня

Виктория Боня опубликовала в "Инстаграме"* фотографии с празднования своего дня рождения. Звезде "Дома-2" исполнилось 45 лет.

Боня облачилась в яркое красное мини-платье и попозировала с тортом в руках на фоне сотен воздушных шаров в форме сердец.

"Девочки! 45 это те же 25, только уже никто не может вам запудрить мозг. Сегодня я отмечаю свой юбилей", — написала модель под кадрами.

К поздравлениям присоединились звёзды.

"С днём рождения, дорогая!" — написала певица Виктория Дайнеко. "С днюхой! 45 — ягодка опять", — обратилась к Виктории Наташа Королёва.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.



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