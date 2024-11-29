Певица Алсу описала внешность мужчины своей мечты

Певица Алсу объяснила, как в её представлении должен выглядеть идеальный мужчина.
Певица Алсу после развода с бизнесменом Яном Абрамовым поразмышляла над тем, каким должен быть мужчина её мечты.
Исполнительница хита "Зимний сон" видит рядом с собой высокого брюнета. У него, по мнению певицы, должен быть светлый оттенок глаз — серый или голубой.
Артистка вспомнила, что последний раз она была на свидании 20 лет назад.
Ранее певица Алсу объяснила, что ценит в мужчинах честность, так как сама отличается прямолинейностью. Она подчеркнула, что не потерпит никаких игр, так как хочет чувствовать себя рядом с избранником в безопасности.
Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.
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