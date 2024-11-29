Певица Алсу описала внешность мужчины своей мечты

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Певица Алсу объяснила, как в её представлении должен выглядеть идеальный мужчина.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman Певица Алсу

Певица Алсу после развода с бизнесменом Яном Абрамовым поразмышляла над тем, каким должен быть мужчина её мечты.

Исполнительница хита "Зимний сон" видит рядом с собой высокого брюнета. У него, по мнению певицы, должен быть светлый оттенок глаз — серый или голубой.

Артистка вспомнила, что последний раз она была на свидании 20 лет назад.

Ранее певица Алсу объяснила, что ценит в мужчинах честность, так как сама отличается прямолинейностью. Она подчеркнула, что не потерпит никаких игр, так как хочет чувствовать себя рядом с избранником в безопасности.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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