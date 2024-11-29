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Блогер Айза рассказала: её младший сын уверен, что у всех детей папы сидели в тюрьме

Шоу-бизнес

Блогер Айза Долматова объяснила, что у её младшего сына сформировалась убеждённость, что абсолютно все отцы в обязательном порядке оказываются в тюрьме.

Блогер Айза Долматова
Фото: https://vk.com/aizaanohina1 by ВК-аккаунт Айзы Долматовой is licensed under public doman
Блогер Айза Долматова

Айза дала интервью Алёне Жигаловой. Блогер рассказала, что младший сын Элвис загнал её в краску тем, что громко интересовался у других детей, за что именно их отцы попадали в тюрьмы.

В ответ на недоумевающие взгляды мальчик радостно объяснял, что его отец сидел в тюрьме за подделку документов, а отец его старшего брата Сэма рэпер Гуф лишался свободы из-за наркотиков.

После таких заявлений Айза схватилась за голову.

Во всех случаях посадки отцов своих детей Айза прилагала максимум усилий, чтобы вызволить мужчин из мест заключения.  

Старший сын Айзы Долматовой Сэм родился в браке Айзы и Алексея Долматова в 2010 году. А Элвис появился на свет в 2017-м от Дмитрия Анохина.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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