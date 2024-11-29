Виктория Боня похвасталась подарком от молодого человека за 2 млн рублей

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала, как воздыхатель вознаградил её за покорение горной вершины.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman Модель Виктория Боня

Виктория Боня получила дорогой презент за 2 млн рублей, а именно золотые часы от Cartier. Такой подарок ей вручил щедрый приятель в честь 45-летия звезды.

Знаменитость уверена, что заслужила такой подарок после того, как взобралась на горную вершину Ама-Даблам высотой восемь тысяч метров.

"Мне их подарил молодой человек, который со мной ходил в горы. Мы пришли с ним вместе в бутик Cartier", — рассказала звезда телестройки.

По словам Бони, альпинист попросил разрешения купить ей дорогие часы. Она милостиво позволила ему это сделать.

"Ну, конечно, можно!" — обрадовалась Виктория.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.



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