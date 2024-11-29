Виктория Боня похвасталась подарком от молодого человека за 2 млн рублей

Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала, как воздыхатель вознаградил её за покорение горной вершины.
Виктория Боня получила дорогой презент за 2 млн рублей, а именно золотые часы от Cartier. Такой подарок ей вручил щедрый приятель в честь 45-летия звезды.
Знаменитость уверена, что заслужила такой подарок после того, как взобралась на горную вершину Ама-Даблам высотой восемь тысяч метров.
"Мне их подарил молодой человек, который со мной ходил в горы. Мы пришли с ним вместе в бутик Cartier", — рассказала звезда телестройки.
По словам Бони, альпинист попросил разрешения купить ей дорогие часы. Она милостиво позволила ему это сделать.
"Ну, конечно, можно!" — обрадовалась Виктория.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
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