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Тяжелобольного Брюса Уиллиса навестили дочери от актрисы Деми Мур

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Шоу-бизнес

Появились снимки со встречи страдающего деменцией актёра Брюса Уиллиса с дочерьми.

Актёр Брюс Уиллис с дочерьми
Фото: https://www.instagram.com/brus_uilis_ded by Инстаграм Брюса Уиллиса, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Брюс Уиллис с дочерьми

К тяжелобольному Брюсу Уиллису пришли дочери от актрисы Деми Мур. Актёр, который с трудом узнаёт близких, обнялся с наследницами.

Дочери Таллула и Скаут навестили звезду фильма "Крепкий орешек" в праздник в честь Дня благодарения и вручили родителю подарок.

29-летняя наследница звёздной семьи Таллул страдает аутизмом. В 25 лет девушка была вынуждена пройти лечение в психиатрической клинике из-за того, что её мучили шумы в голове. Она также жаловалась на депрессию.

Состояние 69-летнего Брюса Уиллиса вызывает беспокойство поклонников, так как деменция актёра прогрессирует.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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