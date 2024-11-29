Мизулина потребовала проверить слова жены футболиста Тарасова с упоминанием участников СВО

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заинтересовалась неосторожным высказыванием жены футболиста Дмитрия Тарасова с упоминанием участников СВО.
Мизулина потребовала провести проверку после того, как Анастасия Костенко сравнила своего брата после пластической операции с участником СВО.
Анастасия Костенко опубликовала в социальных сетях видео с 15-летним братом Виктором, который перенёс операцию по исправлению лопоухости. На кадрах юноша лежит на больничной койке с перебинтованной головой.
"Ты как СВОшник", — сказала Костенко, чем навлекла на себя гнев патриотично настроенных граждан.
Интернет-пользователи отправили видео Екатерине Мизулиной, которая пообещала разобраться в ситуации.
Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020.
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