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Мизулина потребовала проверить слова жены футболиста Тарасова с упоминанием участников СВО

0:50
Шоу-бизнес

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заинтересовалась неосторожным высказыванием жены футболиста Дмитрия Тарасова с упоминанием участников СВО.

Блогер Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов с детьми
Фото: https://vk.com/nastusha_kostenko by ВК-аккаунт Анастасии Костенко is licensed under public doman
Блогер Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов с детьми

Мизулина потребовала провести проверку после того, как Анастасия Костенко сравнила своего брата после пластической операции с участником СВО.

Анастасия Костенко опубликовала в социальных сетях видео с 15-летним братом Виктором, который перенёс операцию по исправлению лопоухости. На кадрах юноша лежит на больничной койке с перебинтованной головой.

"Ты как СВОшник", — сказала Костенко, чем навлекла на себя гнев патриотично настроенных граждан.

Интернет-пользователи отправили видео Екатерине Мизулиной, которая пообещала разобраться в ситуации.

Уточнения

Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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