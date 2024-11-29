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Отар Кушанашвили жёстко раскритиковал внешность певицы Глюкозы

0:56
Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили объяснил, почему ему не нравится, как выглядит певица Глюкоза.

Певица Глюкоза
Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman
Певица Глюкоза

Отар Кушанашвили уверен, что выглядит лучше, чем 38-летняя певица Глюкоза. Пришлись не по душе ему недавние перемены во внешности артистки, пережившей несколько публичных скандалов.

Журналист отметил, что он при том, что борется с онкологическим заболеванием, его внешность выгодно отличается от облика Натальи Ионовой (настоящее имя певицы).

"Как такое могло получиться? Зачем выжигать брови? Для красоты? Ну какая тут красота?!" — поделился своим мнением Кушанашвили в своём шоу "Каково?!".

Ранее дизайнер Артемий Лебедев заявил, что певица Глюкоза — самая сексуальная женщина в российском шоу-бизнесе. Он отметил, что звезда хорошо выглядит, несмотря на то, что ей уже "100 лет".

Уточнения

Глюкоза / Glukoza (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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