Отар Кушанашвили жёстко раскритиковал внешность певицы Глюкозы

Отар Кушанашвили объяснил, почему ему не нравится, как выглядит певица Глюкоза.
Отар Кушанашвили уверен, что выглядит лучше, чем 38-летняя певица Глюкоза. Пришлись не по душе ему недавние перемены во внешности артистки, пережившей несколько публичных скандалов.
Журналист отметил, что он при том, что борется с онкологическим заболеванием, его внешность выгодно отличается от облика Натальи Ионовой (настоящее имя певицы).
"Как такое могло получиться? Зачем выжигать брови? Для красоты? Ну какая тут красота?!" — поделился своим мнением Кушанашвили в своём шоу "Каково?!".
Ранее дизайнер Артемий Лебедев заявил, что певица Глюкоза — самая сексуальная женщина в российском шоу-бизнесе. Он отметил, что звезда хорошо выглядит, несмотря на то, что ей уже "100 лет".
Глюкоза / Glukoza (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.