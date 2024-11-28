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Отец Жанны Фриске отказался смотреть сериал с участием внука Платона

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Владимир Копылов, отец покойной певицы Жанны Фриске, заявил, что не собирается смотреть сериал "Плакса" с участием своего внука Платона.

Владимир Копылов
Фото: vk.com by канал Super.ru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Копылов

В интервью газете "Комсомольская правда" он рассказал, что узнал о проекте с участием Платона ещё летом. Однако всё, что связано с его бывшим зятем, телеведущим Дмитрием Шепелевым, его не интересует.

"Я знал об этом проекте ещё летом. Мне присылали фотографии. Но всё, что связано с Шепелевым, мне неинтересно. Поэтому я не буду это смотреть", — сказал он с твёрдым убеждением.

Родители Жанны Фриске не смогли наладить отношения с Дмитрием Шепелевым — отцом её единственного сына Платона. Из-за этого мальчик был лишён общения с бабушкой и дедушкой, а также с родной сестрой матери Натальей Фриске и её лучшей подругой, певицей Ольгой Орловой.

Ранее сообщалось, что певицу Zivert вызывают в суд.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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