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Певицу Zivert вызывают в суд: что случилось?

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Zivert, настоящее имя которой Юлия Зиверт, имеет задолженность за коммунальные услуги, превышающую 40 тысяч рублей.

Zivert
Фото: instagram.com by личный аккаунт Zivert в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Zivert

По информации Super. ru, артистку вызывают в суд. Сведения на её имя поступили в мировой участок №352, расположенный в московском районе Аэропорт. Однако подробности дела остаются неизвестными.

Журналисты отмечают, что гонорар наставницы шоу "Голос" составляет около шести миллионов рублей, поэтому погасить долг для неё не должно быть проблемой.

Летом Zivert заявляла, что не страдает от звёздной болезни, поскольку с ростом популярности у неё появилось много работы. Она пояснила, что только за время полугодичной передышки, которую она взяла по состоянию здоровья, смогла оценить тот путь, который прошла.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что мечтает получить звание "народного артиста".

Уточнения

Zivert (настоящее имя — Ю́лия Дми́триевна Зи́верт, урождённая — Сытник; род. 28 ноября 1990, Москва, СССР) — российская поп-певица. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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