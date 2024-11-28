Ольга Бузова захотела стать народной артисткой РФ

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На музыкальной премии певица Ольга Бузова была удостоена награды "За вклад в искусство" и выразила уверенность, что в скором времени сможет получить звание "народного артиста".

Фото: commons.wikimedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Получив награду, исполнительница отметила, что, вероятно, её гонорар увеличится.

"20 лет телевизионной карьеры, из них 8 — музыкальной. Столько проектов, столько клипов. И, конечно, это очень приятно. Как говорится, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Так мы с вами дойдём и до "народного артиста", — призналась Бузова.

Также со сцены она отметила, что работает ради своего зрителя и слушателя, и очень рада, что её вклад оценили таким образом.

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Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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