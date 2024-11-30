Что известно об итальянской невесте актёра Леонардо Ди Каприо

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иностранные СМИ сообщают, что 50-летний актёр Леонардо Ди Каприо, якобы сделал предложение своей избраннице — 26-летней модели Виттории Черетти.

Фото: https://www.instagram.com/vittoria by Инстаграм Виттории Черетти is licensed under public doman Модель Виттория Черетти

Журналисты сфотографировали Ди Каприо в компании модели Виттории Черетти на отдыхе. На безымянном пальце красотки было замечено кольцо, что спровоцировало слухи о скорой женитьбе одного из самых завидных холостяков Голливуда.

Ранее сообщалось, что русская невеста Джонни Деппа заявила, что она помолвлена.

Как сообщает "Вечерняя Москва" итальянка Виттория Черетти с 14 лет работает в модельном бизнесе. Она сотрудничала с самыми известными домами мод Европы.

Черетти три года состояла в браке с музыкантом Маттео Миллери. Брак в 2023-м году распался. С этого года модель стали нередко замечать вместе со звездой фильма "Титаник" Ди Каприо.

Уточнения

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.



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