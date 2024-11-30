Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки в опасности: жители Томской области столкнулись с нашествием волков
Почему домашние закрутки могут быть опаснее, чем покупные
Простой способ избавиться от кротов на даче с использованием обычных остатков еды
Семь советов, как сделать сон в вашей спальне более комфортным
Сколько стоят новогодние салаты в 2024 году
Напольные покрытия: советы по выбору идеального цвета
Рассказываем, как бег поможет вам избавиться от эмоционального стресса и напряжения в теле
Советы, как экономить топливо в холодную погоду
Почему приборы BMW светятся оранжевым: авиационные корни и научный подход

Что известно об итальянской невесте актёра Леонардо Ди Каприо

1:00
Шоу-бизнес

Иностранные СМИ сообщают, что 50-летний актёр Леонардо Ди Каприо, якобы сделал предложение своей избраннице — 26-летней модели Виттории Черетти.

Модель Виттория Черетти
Фото: https://www.instagram.com/vittoria by Инстаграм Виттории Черетти is licensed under public doman
Модель Виттория Черетти

Журналисты сфотографировали Ди Каприо в компании модели Виттории Черетти на отдыхе. На безымянном пальце красотки было замечено кольцо, что спровоцировало слухи о скорой женитьбе одного из самых завидных холостяков Голливуда.

Ранее сообщалось, что русская невеста Джонни Деппа заявила, что она помолвлена.

Как сообщает "Вечерняя Москва" итальянка Виттория Черетти с 14 лет работает в модельном бизнесе. Она сотрудничала с самыми известными домами мод Европы.

Черетти три года состояла в браке с музыкантом Маттео Миллери. Брак в 2023-м году распался. С этого года модель стали нередко замечать вместе со звездой фильма "Титаник" Ди Каприо.

Уточнения

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (англ. Leonardo Wilhelm DiCaprio; род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей
Светлана Бондарчук показала своего старшего сына Сергея от Фёдора Бондарчука
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала своего старшего сына Сергея от Фёдора Бондарчука Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Последние материалы
Семь советов, как сделать сон в вашей спальне более комфортным
Сколько стоят новогодние салаты в 2024 году
Напольные покрытия: советы по выбору идеального цвета
Рассказываем, как бег поможет вам избавиться от эмоционального стресса и напряжения в теле
Советы, как экономить топливо в холодную погоду
Что известно об итальянской невесте актёра Леонардо Ди Каприо
Почему приборы BMW светятся оранжевым: авиационные корни и научный подход
Зимний отдых в Турции — стоит ли лететь?
Какие растения нельзя ставить на подоконник иначе они погибнут
Почему волосы выпадают, несмотря на отсутствие отклонений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.