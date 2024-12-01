Орешник взорвал соцсети настолько, что в Набережных Челнах именем ракеты хотят назвать ребёнка

Пуск ракеты "Орешник" стал поводом для создания многочисленных мемов в социальных сетях. Всплеск креатива дошёл до того, что Орешником захотели назвать ребёнка.
Многодетный отец из Набережных Челнов Владимир Сухов захотел назвать своего будущего ребёнка в честь ракеты "Орешник". Жену мужчины зовут Родушка, а дочери получили такие необычные имена, как Природа и Россия-Святосия-Святороссия.
Ранее Лера Кудрявцева высмеяла звёзд, которые дружно развелись в Год семьи и верности.
Как сообщает "Вечерняя Москва", у Сухова всего — 14 детей. Имя для 15-го ребёнка он уже придумал. Он желает назвать сына Орешником, а если родится девочка, то Орешницей.
Не отказывается глава семейства и от идеи наречь наследника в честь Владимира Путина - Путником или Путницей.
В социальных сетях распространились мемы, в которых Владимира Путина называют крепким орешком.
Мем - Мемом является любая идея, символ, манера, ситуация или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.
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