Оксана Самойлова показала отдельный дом для своей козы Мими

Блогер Оксана Самойлова похвасталась жильём для своей любимой козы Мими.
Оксана Самойлова с мужем рэпером Джиганом и детьми переехали в свой старый дом после того, как арендодателям не понравилось то, что семья держит козу в доме.
В свою недвижимость Самойлова решила козу не пускать, а заказала для парнокопытного уютный домик.
Фото жилья для Мими она разместила в социальный сетях.
"Мы такие счастливые", — написала блогер под снимком.
Ранее сообщалось, что коза Оксаны Самойловой от страха справила нужду прямо на сцене.
Денис Владимирович Смайлики (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н — российский рэпер украинского происхождения.
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