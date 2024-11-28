Оксана Самойлова показала отдельный дом для своей козы Мими

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова похвасталась жильём для своей любимой козы Мими.

Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana by Инстаграм Оксаны Самойловой is licensed under public doman Дом козы Оксаны Самойловой

Оксана Самойлова с мужем рэпером Джиганом и детьми переехали в свой старый дом после того, как арендодателям не понравилось то, что семья держит козу в доме.

В свою недвижимость Самойлова решила козу не пускать, а заказала для парнокопытного уютный домик.

Фото жилья для Мими она разместила в социальный сетях.

"Мы такие счастливые", — написала блогер под снимком.

Ранее сообщалось, что коза Оксаны Самойловой от страха справила нужду прямо на сцене.

Уточнения

Денис Владимирович Смайлики (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н — российский рэпер украинского происхождения.



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