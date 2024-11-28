Боня заявила, что не смогла поладить с Сашей Стоуном из-за разницы в уровне развития

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Звезда "Дома-2" Виктория Боня объяснила, почему не смогла найти общий язык с блогером и спортсменом Сашей Стоуном.

Фото: https://vk.com/victoriabonya by ВК-аккаунт Виктории Бони is licensed under public doman Модель Виктория Боня

Виктория Боня напомнила, что она работает на своим сознанием. Она отметила, что в её поле отсутствуют такие люди, как Саша Стоун. Модель считает, что юный блогер стал с ней "мериться чем-то".

Она упрекнула звезду Интернета в низком словарном запасе и неумении связывать слова в предложения.

"Не умеет разговаривать, не умеет преподнести даже свое желание", — выразила своё мнение Боня.

Боня убеждена, что диалог между ними не получился из-за эго Стоун.

Ранее Ирина Салтыкова в беседе с Викторией Боней заявила, что это не её уровень, поэтому звезде телестройки следует соблюдать субординацию.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.



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