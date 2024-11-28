Боня заявила, что не смогла поладить с Сашей Стоуном из-за разницы в уровне развития

Звезда "Дома-2" Виктория Боня объяснила, почему не смогла найти общий язык с блогером и спортсменом Сашей Стоуном.
Виктория Боня напомнила, что она работает на своим сознанием. Она отметила, что в её поле отсутствуют такие люди, как Саша Стоун. Модель считает, что юный блогер стал с ней "мериться чем-то".
Она упрекнула звезду Интернета в низком словарном запасе и неумении связывать слова в предложения.
"Не умеет разговаривать, не умеет преподнести даже свое желание", — выразила своё мнение Боня.
Боня убеждена, что диалог между ними не получился из-за эго Стоун.
Ранее Ирина Салтыкова в беседе с Викторией Боней заявила, что это не её уровень, поэтому звезде телестройки следует соблюдать субординацию.
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.
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