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Юлия Меньшова высказалась о преподавании в школе мата для женщин

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в своём Telegram-канале прокомментировала новость о том, что якобы будет преподавать в школе мата для женщин.

Юлия Меньшова
Фото: vk.com by канал Сама Меньшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Меньшова

Артистка подчеркнула, что сама новость об открытии подобного "образовательного" учреждения звучит как розыгрыш или шутка. Она отметила, что не может найти адрес этой школы в интернете.

Тем не менее, Юлия Меньшова, чьё имя упоминается в ролике в качестве спикера для поступивших, выразила готовность дать отпор тем, кто пытается очернить её репутацию.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что ненормативная лексика является частью русского языка, но также отметил, что сквернословие — это грех. По словам президента, избавиться от ненормативной лексики можно, повысив общую культуру.

Ранее актриса Ханна сообщила, что покинула Россию без мужа и детей.

Уточнения

Ю́лия Влади́мировна Меньшо́ва (род. 28 июля 1969, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, журналистка, телеведущая, телепродюсер и театральный режиссёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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