Юлия Меньшова высказалась о преподавании в школе мата для женщин

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в своём Telegram-канале прокомментировала новость о том, что якобы будет преподавать в школе мата для женщин.

Фото: vk.com by канал Сама Меньшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Меньшова

Артистка подчеркнула, что сама новость об открытии подобного "образовательного" учреждения звучит как розыгрыш или шутка. Она отметила, что не может найти адрес этой школы в интернете.

Тем не менее, Юлия Меньшова, чьё имя упоминается в ролике в качестве спикера для поступивших, выразила готовность дать отпор тем, кто пытается очернить её репутацию.

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Уточнения

Ю́лия Влади́мировна Меньшо́ва (род. 28 июля 1969, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, журналистка, телеведущая, телепродюсер и театральный режиссёр.



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