Бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей

Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина объяснила, почему женщины так охотно рожают от футболиста.

Фото: https://vk.com/arshavin_fanclub by ВК-аккаунт Андрея Аршавина is licensed under public doman Футболист Андрей Аршавин

Алиса Казьмина рассказала, что случайно узнала о том, что у Аршавина родился шестой ребёнок.

"Одно точно правда: все хотят от него детей. И в браке, и без! Насколько мы в моменте все сходим от него с ума", — цитирует слова экс-супруги спортсмена "СтарХит".

Она уверена, что женщин привлекает не перспектива получить от Аршавина алименты.

"Просто есть мужчины, от которых и с кем хочется рожать", — выразила своё мнение Алиса.

Казьмина отметила, что в отношения Аршавин погружается "взахлёб", однако его страсть быстро уходит. Она считает, что такими свойствами характера обладают мужчины, рождённые под знаком Близнецы.

Ранее сообщалось, что мать шестого ребёнка Андрея Аршавина отказалась от помощи и денег футболиста.

Уточнения

Андре́й Серге́евич Арша́вин (род. 29 мая 1981[…], Ленинград) — российский футболист, выступавший на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего и плеймейкера. бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008).



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