Певица Ханна сообщила, что улетела из России без мужа и детей

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Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова) поделилась своими переживаниями о том, что впервые за многие годы покинула Россию без мужа и детей.

Фото: instagram.com by личный аккаунт певицы Ханны в Инстаграм*(запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Ханна и Пашу

Она отметила, что её поездка не связана с гастролями или отпуском.

"За 12 лет я ни разу не уезжала в отпуск без детей и без мужа. Я в полном шоке от этой мысли. Обычно я путешествую либо со всей семьёй, либо с детьми, либо с Пашей. Последний раз я улетала с мамой 15 лет назад", — рассказала артистка.

По её словам, в Дубай она отправилась по двум важным поводам, которые не имеют отношения к отдыху.

Ханна замужем за продюсером Павлом Курьяновым. Они познакомились в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла BlackStar находился на отдыхе. У пары есть две дочери — шестилетняя Адриана и годовалая Камилла.

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Уточнения

Ха́нна (настоящее имя — А́нна Влади́мировна Ивано́ва; род. 23 января 1991, Чебоксары) — российская певица и фотомодель. Лауреат премий «Золотой граммофон» (2016 с песней «Омар Хайям», 2020 — «Музыка звучит», 2021 — «Весна», 2022 — «Море»).



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