Айза-Лилуна Ай раскрыла, как познакомилась с новым возлюбленным

Блогерша Айза-Лилуна Ай рассказала, что её первая встреча с нынешним молодым человеком Степаном Кузьменко произошла в её московской квартире.
В интервью с Алёной Жигаловой бизнесвумен поделилась, что несколько лет была одна и часто говорила, что её новый избранник "сам придёт к ней домой". Она поехала в Москву и пригласила к себе подругу.
"У меня ночевала подруга, и за ней приехал её друг, чтобы помочь с чемоданом. Он поднялся ко мне домой, и мы сидели, болтали, пили чай. Так мы и подружились", — объяснила Айза-Лилуна.
Блогерша отметила, что её нынешний избранник прекрасно ладит с её сыновьями. Также известно, что молодой человек на 10 лет младше Айзы.
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Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.
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