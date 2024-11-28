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Айза-Лилуна Ай раскрыла, как познакомилась с новым возлюбленным

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Айза-Лилуна Ай рассказала, что её первая встреча с нынешним молодым человеком Степаном Кузьменко произошла в её московской квартире.

Айза-Лилуна Ай
Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Айза-Лилуна Ай

В интервью с Алёной Жигаловой бизнесвумен поделилась, что несколько лет была одна и часто говорила, что её новый избранник "сам придёт к ней домой". Она поехала в Москву и пригласила к себе подругу.

"У меня ночевала подруга, и за ней приехал её друг, чтобы помочь с чемоданом. Он поднялся ко мне домой, и мы сидели, болтали, пили чай. Так мы и подружились", — объяснила Айза-Лилуна.

Блогерша отметила, что её нынешний избранник прекрасно ладит с её сыновьями. Также известно, что молодой человек на 10 лет младше Айзы.

Ранее актёр Ростислав Хаит поделился своими отношениями с матерью годовалой дочери.

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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