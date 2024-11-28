Актёр Ростислав Хаит раскрыл, в каких отношениях состоит с матерью годовалого ребёнка

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Актёр Ростислав Хаит поделился своим личным опытом и рассказал, что не состоит в официальном браке со своей возлюбленной и матерью их годовалого ребёнка.

Фото: vk.com by канал Влад Аганов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ростислав Хаит

В интервью, которое он дал Владу Аганову для его YouTube-канала, артист признался, что не придерживается моногамных отношений. С 2012 года он встречается с коллегой Ольгой Рыжковой, которая родила ему дочь Миру.

"В жизни каждого мужчины должна быть женщина, но не одна, которая будет постоянно с ним. Теоретически я вполне допускаю, что могу прожить с женщиной всю жизнь", — заявил Хаит.

Однако, несмотря на свои слова, актёр не стал развивать тему личной жизни и предпочёл завершить разговор.

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Уточнения

Ростисла́в Вале́рьевич Хаи́т (укр. Ростислав Валерійович Хаїт; род. 21 сентября 1971, Одесса, Украинская ССР, СССР) — украинский актёр театра и кино, сценарист, продюсер и телеведущий; заслуженный артист Российской Федерации (2018).



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