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Комик Александр Гудков раскрыл причину закрытия Comedy Woman

0:51
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александр Гудков, известный юморист, поделился своими мыслями о закрытии комедийного проекта Comedy Woman, который выходил на телеканале ТНТ с 2008 по 2019 год.

Александр Гудков
Фото: vk.com by канал Азамат Мусагалиев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Гудков

В беседе с Сашей Сулим он отметил, что в таких ситуациях лучше всего уходить на пике.

"Почему закрылся Comedy Woman? Как человек, окончивший МАТИ, я знаю, что у каждого материала есть период усталости и точка разрушения, после которой уже ничего не вернётся", — пояснил артист.

Александр Гудков подчеркнул, что в момент, когда формат устаёт, появляется понимание, что дальше уже ничего не будет. По его мнению, лучше вовремя уйти, чем падать и разрушаться.

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Уточнения

Comedy Woman (произносится «ка́меди ву́мен»; ранее Made in Woman) — российское юмористическое шоу производства компании «Comedy Club Production», выходившее на телеканале ТНТ.

Алекса́ндр Влади́мирович Гудко́в (род. 24 февраля 1983, Ступино, Московская область) — российский актёр, юморист, телеведущий, шоумен, сценарист, видеоблогер и актёр озвучания и дубляжа. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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