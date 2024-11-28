Комик Александр Гудков раскрыл причину закрытия Comedy Woman

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Александр Гудков, известный юморист, поделился своими мыслями о закрытии комедийного проекта Comedy Woman, который выходил на телеканале ТНТ с 2008 по 2019 год.

Фото: vk.com by канал Азамат Мусагалиев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Гудков

В беседе с Сашей Сулим он отметил, что в таких ситуациях лучше всего уходить на пике.

"Почему закрылся Comedy Woman? Как человек, окончивший МАТИ, я знаю, что у каждого материала есть период усталости и точка разрушения, после которой уже ничего не вернётся", — пояснил артист.

Александр Гудков подчеркнул, что в момент, когда формат устаёт, появляется понимание, что дальше уже ничего не будет. По его мнению, лучше вовремя уйти, чем падать и разрушаться.

Ранее Алсу рассказала о своём главном комплексе.

Уточнения

Comedy Woman (произносится «ка́меди ву́мен»; ранее Made in Woman) — российское юмористическое шоу производства компании «Comedy Club Production», выходившее на телеканале ТНТ.



Алекса́ндр Влади́мирович Гудко́в (род. 24 февраля 1983, Ступино, Московская область) — российский актёр, юморист, телеведущий, шоумен, сценарист, видеоблогер и актёр озвучания и дубляжа.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.