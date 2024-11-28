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Юрий Лоза призвал возродить забытую в России профессию

0:54
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил властям Москвы, как можно справиться с дорожными пробками в столице.

Пробка на дороге
Фото: https://vk.com/nomoiplot by ВК-аккаунт Юрия Лозы is licensed under public doman
Пробка на дороге

Юрий Лоза опубликовал тв своём ВК-аккаунте фото машин, застрявших в пробке на московской дороге. Его вывело из себя то, что ему пришлось передвигаться сорок минут с набережной Яузы на Садовое кольцо.

"Сколько езжу по Москве, столько возмущаюсь — ну если городские власти не хотят ликвидировать системные пробки, то почему бы им не возродить профессию регулировщика?" — написал артист в личном микроблоге.

Автор и исполнитель хита "Плот" убеждён, что регулировщик смог бы помочь автомобилям разъехаться. Он призвал возродить забытую профессию. Певец не верит в то, что у обеспеченной Москвы нет средств на зарплату столь необходимым столице регулировщикам.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник и музыкальный критик. Самая известная его песня — «Плот».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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