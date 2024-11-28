Анна Семенович пожаловалась на тяготы жизни артистов

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Певица Анна Семенович пристыдила тех, кто считает, что быть артистом легко и приятно.

Фото: https://vk.com/official_semenovich by ВК-аккаунт Анны Семенович is licensed under public doman Певица Анна Семенович

Анна Семенович поделилась с подписчиками в социальных сетях фото, на котором она запечатлена в платье с леопардовым принтом. На фото она запечатлена в игривой позе на кровати.

Экс-солистка группы "Блестящие" рассказала, что не правы те, кто представляет жизнь артиста беззаботной.

"Кто там говорит, что у артистов лёгкая жизнь, и мы не работаем? Поверьте, такой график, как у нас, могут выдержать единицы", — написала звезда под кадрами.

Певица уверена, что справиться с актёрской работой смогут только сильные духом люди, которые любят свою профессию.

Ранее на тяжёлую работу артистов пожаловалась Ольга Бузова, которая снялась в кино "Звёзды в Сибири".

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Свердловск) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



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