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Стало известно, сколько стоит выступление Леонида Агутина на новогоднем корпоративе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Заслуженный артист Российской Федерации Леонид Агутин выразил готовность выступить на новогоднем корпоративе за сумму от 8 до 10 миллионов рублей. По мере приближения праздников стоимость его услуг возрастает, как сообщает издание PEOPLETALK.

Леонид Агутин
Фото: vk.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Леонид Агутин

Концерт певца длится примерно 40-45 минут. В качестве райдера он просит организаторов обеспечить его чёрным хлебом, нарезкой из красной рыбы, фруктами, негазированной водой и бутылкой односолодового виски, возраст которого не менее 12 лет.

Коллега Леонида Агутина, солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров, готов выступить за 25 миллионов рублей. Его концерт продлится также 40 минут. В отличие от Агутина, в райдере Шнурова нет алкоголя, а из еды он предпочитает стандартный набор: обед с салатом, супом, двумя видами горячего и десертом. Из напитков артисту необходимы чай, вода и соки.

Народный артист Российской Федерации Григорий Лепс запрашивает за своё выступление от 10 до 15 миллионов рублей, в зависимости от места и даты проведения корпоратива. В его райдере указан врач-фониатор и сырые яйца.

Ранее Маша Распутина поделилась своим секретом поддержания формы.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр театрально-массовых представлений. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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