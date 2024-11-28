60-летняя Маша Распутина рассказала, зачем пьёт талую воду

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Певица Маша Распутина с радостью поделилась, что в свои 60 лет она чувствует себя прекрасно благодаря регулярным физическим нагрузкам и правильному питанию.

Фото: vk.com by канал Б%#@Н!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маша Распутина

В беседе с "МК" артистка рассказала, что каждый день делает приседания на своём участке. Для этого она выбирает тонкое деревце, чтобы удобно было обхватить его, и приседает, вытянув руки.

Также Маша Распутина подчеркнула, что важно следить за своим рационом. Однако из-за загруженности на работе ей иногда приходится практически ничего не есть. В такие моменты она спасается с помощью талой воды.

"Сейчас я вообще не питаюсь. Видите, меня качает. Мне некогда. В основном, я пью талую воду и делаю наговоры на неё: "Водица, светла сестрица, просыпайся, сил набирайся и мне передавай", — рассказала она.

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Уточнения

Ма́ша Распу́тина (имя при рождении — А́лла Никола́евна Аге́ева, род. 13 мая 1964, Инской, Кемеровская область) — советская и российская певица, выпустившая восемь студийных альбомов и сотрудничавшая, в частности, с композиторами Александром Лукьяновым, Максимом Дунаевским, Аркадием Укупником и с поэтом-песенником Леонидом Дербенёвым.



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