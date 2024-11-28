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Телеведущая Лариса Гузеева купила виллу на Бали за 14 млн рублей

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известная телеведущая Лариса Гузеева недавно приобрела виллу на Бали за 14 миллионов рублей, о чём сообщила в своих социальных сетях.

Лариса Гузеева
Фото: vk.com by канал VK Видео, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лариса Гузеева

Лариса Гузеева рассказала, что после отпуска в Индонезии она была поражена местной культурой и кухней. Это вдохновило её на покупку жилья с видом на океан. Она уверена, что сделала верное вложение.

"Мне нравится эта идея, и я бы хотела вложиться в это. Но я точно не буду приезжать сюда чаще одного раза в год на две недели. А всё остальное время?" — рассуждает телеведущая.

Риелтор подсказал Ларисе Гузеевой, что она может сдавать недвижимость в аренду. Тем более что через некоторое время, когда вилла будет полностью укомплектована, её цена вырастет на 2-5 миллионов рублей.

Ранее Мария Погребняк опубликовала фото со своим мужем, который избегает публичности.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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