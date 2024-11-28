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Мария Погребняк рассказала, как относится к детским прививкам

0:57
Шоу-бизнес

Блогер и многодетная мать Мария Погребняк объяснила, будет ли она делать прививки своему младшему ребёнку.

Блогер Мария Погребняк
Фото: https://t.me/Mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк отметила, что многие мамы остро реагируют на тему детских прививок.

Она поведала, что сыновьям Артёму и Павлу она делала все необходимые прививки, а вот Алексею решила не делать вакцинацию. Спас мальчика, по её словам, крепкий иммунитет.

Блогера пугает то, что вокруг много разнообразных вирусов.

"Мы с мужем решили, что Володе, мы будем делать только обязательные прививки. Это важно, особенно учитывая, что мы планируем поехать на море на новогодние каникулы", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Она признала, что каждый родитель руководствуется своим мнением в этом вопросе.

Ранее Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж.

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов (в составе вакцин и анатоксинов) с целью формирования активного защитного иммунитета против определённого инфекционного агента или вырабатываемых ими экзотоксинов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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