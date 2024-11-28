Певица Алсу объяснила, почему оставила фамилию супруга после развода

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Певица Алсу рассказала, почему предпочитает носить фамилию мужа Яна Абрамова после развода.

Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman Певица Алсу

Певица Алсу решила не менять фамилию супруга, с которым рассталась предположительно из-за подозрений в изменах.

Она объяснила поклонникам, что по-прежнему носит фамилию бывшего мужа.

"Фамилия в паспорте у меня Абрамова, я не меняла. Хочу иметь одну с детьми", — рассказала исполнительница хита "Зимний сон" в подкасте "Черное/Белое".

41-летняя артистка объяснила, что события уходящего года сделали её сильнее. Она точно поняла, что после 40 лет жизнь только начинается.

Ранее 42-летняя певица Вера Брежнева призналась, что после развода с Константином Меладзе поставила крест на своей личной жизни, будучи уверенной в том, что слишком стара для отношений.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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