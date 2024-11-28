Мария Погребняк опубликовала фото с мужем, который избегает публичности

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В своём личном блоге блогерша Мария Погребняк поделилась снимками с крестин четвёртого сына Владимира, которого она родила от своего второго мужа, бизнесмена Игоря Головинского. Многодетная мать решила отказаться от своей обычной практики и не стала скрывать лицо супруга за смайликом.

Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain Мария Погребняк

Мария Погребняк признавалась, что её избранник не любит публичности, поэтому первое время она не показывала его лицо в своих публикациях. Однако после рождения их общего сына Владимира она стала чаще делиться снимками супруга в социальных сетях.

На крестинах присутствовали старшие дети Марии Погребняк от футболиста Павла Погребняка и её лучшая подруга, певица Ольга Бузова. Именно она стала крёстной мамой новорождённого малыша.

Ранее певица Алсу поделилась своими представлениями о том, каким должен быть идеальный избранник.

Уточнения

Крести́ны — домашний праздник, праздничный обед в день совершения христианского религиозного обряда таинства крещения.





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