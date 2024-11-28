Алсу рассказала, каким видит своего идеального избранника: подходящих вариантов нет

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Певица Алсу поделилась в подкасте "Чёрное/Белое", что её привлекают брюнеты со светлыми глазами.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0 Алсу

Артистка, которая лишь в августе официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым, призналась, что получала приглашения на свидания, но отказывалась.

"Пока нет подходящих вариантов. Мне должно быть интересно вместе, я должна чувствовать себя в безопасности. Я не люблю все эти игры. Я достаточно прямолинейна, и мне хочется, чтобы в ответ было так же", — объяснила она.

Алсу подчеркнула, что внешность не является главным критерием при выборе партнёра. Однако, если представить идеального мужчину, то рядом с ней она видит высокого брюнета со светлыми глазами. В заключение она отметила, что избранник должен обладать хорошим чувством юмора.

Ранее Наталья Андрейченко ответила тем, кто недоволен её возвращением в Россию.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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