Наталья Андрейченко ответила всем россиянам, недовольным её возвращением в страну

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Актриса Наталья Андрейченко поделилась, что её ответ на критику, связанную с возвращением в Россию, можно найти в книге "Откровение".

Фото: личный аккаунт Натальи Андрейченко в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Наталья Андрейченко

В интервью изданию WomanHit актриса рассказала, что в книге есть часть под названием "Предисловие", хотя изначально она хотела назвать её "Почему так?".

"В конце этой части я выделила шрифтом следующие слова: "Да, я — русская, я этим горжусь, и никто не сможет отнять у меня этот титул. С любовью. Наташа". В этой книге очень много любви. Мне кажется, я ответила всем людям, особенно тем, кто был мне не рад", — поделилась Андрейченко.

Также актриса поделилась историей о расставании со своим супругом, австрийским актёром и кинорежиссёром Максимилианом Шеллом. По её словам, многие думают, что она его бросила, но на самом деле он ушёл сам.

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Уточнения

Ната́лья Эдуа́рдовна Андре́йченко (род. 3 мая 1956, Москва, СССР) — советская и российская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР (1984), лауреат премии Ленинского комсомола (1984).





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