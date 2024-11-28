11-летний сын Жанны Фриске и Шепелева сыграет в кино с дочерью Сергея Жукова

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследник певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева сделал первые шаги в актёрской карьере.

Фото: https://vk.com/shepelevdmitriy by ВК-аккаунт Дмитрия Шепелева is licensed under public doman Сын Жанны Фриске Платон

11-летний сын Жанны Фриске унаследовал от матери тягу к музыке. Мальчик играет на электрогитаре, предпочитая рок-музыку.

Талантливый ребёнок также пробует свои силы в актёрской профессии Платон снялся в сериале лидера группы "Руки вверх" Сергея Жукова "Плаксы".

В сериале, жанр которого обозначен, как музыкальная драма, будут затронуты вопросы непростой школьной жизни. Главные роли играет дочь Сергея Жуков Ника Жукова и 19-летний певец Ваня Дмитренко.

Жанна Фриске умерла 9 лет назад от онкологического заболевания. На момент смерти певицы ребёнку было всего 2 года. Дмитрий Шепелев длительное время скрывал мальчика от публики, однако теперь Платон начал чаще участвовать в медийных проектах.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.



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