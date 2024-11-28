Блогер-миллионник Даша Дошик со скандалом покинула премию Блогема

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная в молодёжной среде блогер Даша Дошик показала средний палец организаторам премии "Блогема".

Фото: https://vk.com/i_am_doshik by ВК-аккаунт Даши Дошик is licensed under public doman Блогер Даша Дошик

Даша Дошик заняла в номинации "Музыкальный хит" третье место. Такая оценка её творчества расстроила звезду Интернета.

Блогер-миллионник покинула мероприятие, показав своим видом крайнее недовольство происходящим.

О реакции кумира молодёжи рассказал стилист Александр Рогов, который был ведущим праздника.

Рогов предположил, что Даша разозлилась из-за того, что ей пришлось долго ждать оглашения результатов премии.

"Надо было в начале эту номинацию показывать, чтобы не ждала звезда из чартов так долго. Даже Ида Галич здесь до последнего, а Даша палец нам средний показала", — иронично высказался гуру моды.

Даша Дошик ранее разозлила свою аудиторию резкими высказываниями в адрес подписчиков.

Уточнения

Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, дневник в реальном времени (онлайн-дневник)) — веб-сайт, основное содержимое которого — добавляемые пользователем записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.



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