Беременная Лиза Моряк столкнулась с критикой из-за похода в баню

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Лиза Моряк поделилась в социальных сетях фотоотчётом о своём походе в баню с подругами. Однако её поклонники выразили беспокойство о том, что она, будучи беременной, может подвергать опасности будущего ребёнка.

Лиза Моряк не стала игнорировать переживания подписчиков и ответила на их вопросы. Она заверила, что соблюдала все меры предосторожности и не использовала высокие температуры, как это было раньше.

"Всё было в пределах разумного, и, конечно, пар был мягким, без воздействия на зону живота и поясницы. У меня не было противопоказаний, поэтому мы с подругами решили сходить в баню. Я знаю, что многие беременные женщины посещают баню, и всё зависит от индивидуальных особенностей организма", — пояснила актриса.

Лиза Моряк ждёт второго ребёнка от режиссёра Сарика Андреасяна, за которого она вышла замуж в 2022 году. В 2023 году у супругов родилась дочь Элизабет.

Уточнения

Елизавета Романовна Моряк (30 сентября 1995; Тверь, Россия), наиболее известная как Лиза Моряк — российская актриса театра и кино.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.