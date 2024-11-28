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Беременная Лиза Моряк столкнулась с критикой из-за похода в баню

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Лиза Моряк поделилась в социальных сетях фотоотчётом о своём походе в баню с подругами. Однако её поклонники выразили беспокойство о том, что она, будучи беременной, может подвергать опасности будущего ребёнка.

Лиза Моряк не стала игнорировать переживания подписчиков и ответила на их вопросы. Она заверила, что соблюдала все меры предосторожности и не использовала высокие температуры, как это было раньше.

"Всё было в пределах разумного, и, конечно, пар был мягким, без воздействия на зону живота и поясницы. У меня не было противопоказаний, поэтому мы с подругами решили сходить в баню. Я знаю, что многие беременные женщины посещают баню, и всё зависит от индивидуальных особенностей организма", — пояснила актриса.

Лиза Моряк ждёт второго ребёнка от режиссёра Сарика Андреасяна, за которого она вышла замуж в 2022 году. В 2023 году у супругов родилась дочь Элизабет.

Уточнения

Елизавета Романовна Моряк (30 сентября 1995; Тверь, Россия), наиболее известная как Лиза Моряк — российская актриса театра и кино.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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