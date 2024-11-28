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У покинувшего родину Андрея Макаревича* нашли около 70 объектов недвижимости в России

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что у музыканта и солиста группы "Машина времени" Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом) может быть около 70 объектов недвижимости в России.

Андрей Макаревич
Фото: страница иноагента Андрея Макаревича во Вконтакте
Андрей Макаревич

Бородин считает, что артисту следует запретить зарабатывать в России, так как за границей он критикует политический курс страны.

"Как можно разрешать человеку зарабатывать деньги в России, если в странах НАТО он дискредитирует нашу страну, нашего президента и всё, что связано с СВО? Поэтому эту поправку (о зачислении доходов иностранных агентов на спецсчет — прим. ред.) давно нужно было внести. Я считаю, что в России у иноагентов всё должно быть парализовано", — цитирует Бородина NEWS. RU.

Виталий Бородин также убежден, что дети иноагентов должны разделить участь своих родителей. Исключение можно сделать только для тех, кто готов отдать долг родине.

 

Уточнения

Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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