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Разведённую Анну Нетребко засняли в объятиях другого мужчины

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Оперную певицу Анну Нетребко заметили в объятиях мужчины. Предполагается, что это был её коллега по опере Йонас Кауфман.

Кадры, опубликованные в интернете, показывают, как певцы репетируют сцену из постановки. Вокруг них стоит оркестр.

Анна Нетребко не любит говорить о своей личной жизни после развода с Юсифом Эйвазовым. Она полностью погружена в работу и новые проекты. Пока неизвестно, появился ли у неё новый избранник после расставания с бывшим мужем.

Даже те, кто хорошо знал эту пару, были удивлены их расставанием. Артисты никогда не обсуждали проблемы в семье и создавали видимость идеальных отношений.

После развода оперная певица изменилась и похудела, поклонники отметили, что расставание пошло ей на пользу.

 

Уточнения

А́нна Ю́рьевна Нетре́бко (род. 18 сентября 1971[…], Краснодар) — российская и австрийская оперная певица (сопрано), народная артистка Российской Федерации (2008).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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