Максим Галкин* вернулся из США на Кипр и вывел похудевшую Аллу Пугачёву на прогулку

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Юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) и его 75-летняя супруга, народная артистка СССР Алла Пугачёва, были замечены во время прогулки на Кипре.

После гастролей по Америке Максим Галкин вернулся к семье. В сопровождении своей супруги он отправился на набережную Молос в Лимассоле. Очевидцы утверждают, что на фотографии они были нежны друг к другу, держась за руки.

Снимок артистов был опубликован в Telegram-канале "Жаба и гадюка". Максим Галкин появился в коричневом кардигане и свободных брюках того же оттенка. Алла Пугачёва выбрала белый спортивный костюм, который подчеркнул её стройную фигуру. Она спрятала руки в карман, слегка сгорбившись, а её волосы были скрыты под белой кепкой.

В 2022 году Алла Пугачёва и Максим Галкин покинули Россию. В зависимости от погодных условий и политической ситуации в регионах, они проживают либо в Израиле, либо на Кипре.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.



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