Стало известно, как Кейт Миддлтон и принц Уильям отметят Рождество

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон не изменят своим традициям и проведут Рождество вместе с Карлом III и королевой Камиллой в Сандрингеме. Однако в этот раз они хотят сосредоточиться на своих личных отношениях.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кейт Миддлтон и принц Уильям

По словам источника, супруги планируют провести время наедине, чтобы "исцелить" свой брак после всех пережитых трудностей.

"Это Рождество станет для них критически важным временем для восстановления своих отношений. Они просто хотят спокойно провести время вместе и встретить 2025 год без драм. Они молятся о том, чтобы члены их семьи стали здоровее", — цитирует инсайдера Page Six.

Недавно принц Уильям назвал уходящий 2024 год одним из самых сложных в своей жизни, ведь его отец, король Карл III, и супруга, принцесса Кейт Миддлтон, боролись с онкологическими заболеваниями.

Уточнения

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.



Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.



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