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Виктор Рыбин высказался о болезни, сразившей его и супругу: мы не вылечились!

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова продолжают борьбу с раком кожи. Как утверждает артист, они до сих пор не добились полного выздоровления.

После нескольких лет ремиссии, супруги вновь столкнулись с необходимостью обратиться к врачам. В частности, Наталья перенесла операцию на ноге, чтобы удалить небольшую базалиому. Сейчас она проходит период восстановления, а рана до сих пор не зажила, так как надрез был глубоким.

Виктор Рыбин отмечает, что тип их заболевания не является агрессивным, поэтому не сильно влияет на их жизнь. Однако и ему самому пришлось обратиться за медицинской помощью, так как он попытался самостоятельно избавиться от бизилиомы, но только усугубил ситуацию.

В заключение, музыкант подчеркивает, что не боится своей болезни, так как в мире есть гораздо более страшные и серьезные недуги.

Уточнения

Ви́ктор Ви́кторович Ры́бин (род. 21 августа 1962, Долгопрудный, Московская область, СССР) — советский и российский певец, композитор. Солист, основатель и лидер популярной группы «Дюна».

Наталья Валентиновна Сенчукова (род. 25 октября 1970, Георгиевск) — советская и российская певица, жена солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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