Алсу оставила фамилию мужа после развода: в чём причина

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Алсу поделилась, что после развода с бизнесменом Яном Абрамовым решила оставить фамилию бывшего супруга, так как не хочет менять паспортные данные из-за детей, которые родились в браке.

В эфире шоу "Чёрное/Белое" артистка подробно рассказала об этом решении. Она подчеркнула, что хочет носить одну фамилию со своими наследниками. При этом певица призналась, что уже устала от обсуждений, связанных с разводом.

Сейчас Алсу посвящает все свои силы творчеству и реализации новых проектов и идей. По её словам, уходящий год не сломил её, а сделал сильнее.

"Да, было время, когда я почти сломалась, но я встала и почувствовала свои неординарные способности. Нашла силы в себе, в любви к детям и в целом. И это правда, после 40 жизнь только начинается", — отметила Алсу.

Певица заверила, что пока не готова к новым романтическим отношениям.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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