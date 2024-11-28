Раскрыт гонорар комика Щербакова за выступление на новогодних корпоративах

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Алексей Щербаков, известный комик и один из ведущих юмористического шоу "Что было дальше?", поднял цены на частные мероприятия в преддверии Нового года.

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, у артиста есть две программы. Первая — это 30-минутный стендап, в котором Щербаков шутит над присутствующими сотрудниками компании. Стоимость такого выступления составляет два миллиона рублей.

Вторая программа — это ведение частных мероприятий. Артист готов проработать четыре часа. До середины декабря стоимость этой услуги составит 4,5 миллиона рублей, а ближе к Новому году — 6 миллионов.

Недавно в сети появился видеоролик, на котором Алексей Щербаков вместе с операторами бежит по лестнице за Леонидом Якубовичем, ведущим "Поле чудес". Предполагалось, что народный артист РФ со скандалом покинул юмористическое шоу "ЧБД". Однако его концертный директор заверил, что это была хорошо сыгранная постановка.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Щербаков (род 15 декабря 1988, Зеленоград, Москва) — российский комик, юморист и видеоблогер.



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