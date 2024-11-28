Певица Anna Asti раскрыла свою главную мечту

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Anna Asti, чьё настоящее имя Анна Дзюба, рассказала, что мечтает стать матерью. В беседе с POPCAKE она поделилась, что хотела бы осуществить свою мечту как можно скорее.

Анна не исключает, что в будущем у неё может быть не один ребенок.

"Детки — это моя ближайшая мечта. Конечно, хочется покорять мир, но еще и чтобы тебя видели человеком и понимали как женщину", — поделилась исполнительница.

Она выразила надежду, что сможет стать хорошей матерью для своих будущих детей.

Анна Дзюба начала свою сольную карьеру в 2021 году, когда ушла из коллектива Artik & Asti. 14 января 2022 года она выпустила свой дебютный сингл "Феникс". Певица замужем за бизнесменом Станиславом Юркиным, у которого уже есть ребёнок от первого брака.

Уточнения

А́нна А́сти (также Anna Asti; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица.



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