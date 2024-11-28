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Бывший возлюбленный Клавы Коки отреагировал на откровения певицы: мой страшный сон

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Александр Поверин, блогер и бывший возлюбленный певицы Клавы Коки (настоящее имя Клавдия Высокова), в своём Telegram-канале не смог пройти мимо новых откровений исполнительницы об их неудавшемся романе. Мужчина выразил сожаление о том, что личная жизнь стала достоянием общественности.

Победитель шоу "Сердце Клавы" заверил, что не собирается давать интервью и делиться своими чувствами по поводу расставания с артисткой. Однако Поверин отреагировал на слова Клавы Коки о том, что она якобы хотела ребёнка и семью, но не получила взаимности.

"Чтобы строить отношения, нужно быть рядом и уделять им время. <…> Никаких поспешных и импульсивных решений. Идти на поводу у общества, а потом делить детей и имущество — это мой самый страшный сон. Иногда лучше не создать семью, чем потом наблюдать, как она разрушается", — написал блогер.

Он также привёл статистику браков и разводов за 2024 год и отметил, что они с Клавой Кокой в битве за любовь проиграли.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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