Ксения Бородина высказалась о Ксении Собчак после примирения

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Блогерша Ксения Бородина поделилась своим мнением о взаимоотношениях с журналисткой Ксенией Собчак, подчеркнув, что между ними нет никаких недопониманий.

В ходе общения с журналистами на церемонии вручения премии "Блогема" Бородина отметила, что они с Собчак поддерживают хорошие отношения, однако видятся редко, даже на светских мероприятиях. По её словам, между ними иногда возникают конфликты, но они не являются чем-то серьёзным.

"Мы как старшая и младшая сёстры, которые иногда испытывают друг к другу неприязнь и конфликты, но в целом остаются близкими людьми. Мы имеем слишком много общего в жизни, поэтому всегда будем связаны друг с другом и ассоциироваться друг с другом", — цитирует слова Бородиной "7Дней.ru".

Ксения Бородина и Ксения Собчак познакомились на проекте "Дом-2", однако их отношения в ту пору не сложились. Бородина не раз высказывала недовольство тем, что её тёзка, считающая себя звездой, постоянно находится в тени.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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